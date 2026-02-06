Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Oggi il calcio internazionale tiene banco con diverse novità da tutto il mondo. Le notizie più importanti arrivano dalla redazione di Calcio News 24, che aggiorna costantemente su trasferimenti, partite e eventi da UEFA e FIFA. I tifosi sono già con gli occhi puntati sui prossimi sviluppi, tra conferme e sorprese nel panorama calcistico globale.
Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto. Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto. Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Infortunati Roma, emergenza per Gasperini: sette giocatori a rischio per il Cagliari! Aggiornamenti importanti dall’infermeria Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ultime notizie su Calcio Estero
Argomenti discussi: Calciomercato, le news del 30 gennaio; Quando chiude il calciomercato invernale 2026: data e orario per l’Italia e i principali campionati esteri; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lo Schalke perde ancora, le parole di Dzeko sono virali: Dicevano che ero malato...
