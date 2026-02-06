Ultima ideona di Sánchez | i congedi per portare le persone a suicidarsi
Il governo spagnolo ha proposto un nuovo permesso retribuito per chi accompagna una persona a fare l’eutanasia. La misura, che mira ad aiutare le famiglie in questa fase difficile, prevede un giorno di permesso per i familiari che accompagnano i malati. La proposta ha suscitato molte polemiche e ancora si discute se sia giusta o meno.
Il governo spagnolo vuole introdurre un giorno di permesso retribuito per chi accompagna il malato a praticare l’eutanasia. Ira della destra e delle aziende, su cui graverebbero i costi dell’assenza dal lavoro. L’ultima trovata del governo Sánchez per distogliere l’attenzione dai disastri ferroviari e dall’immobilismo dell’esecutivo è quella di estendere il congedo per lutto dagli attuali due (massimo quattro) giorni, a dieci giorni. In Italia, il lavoratore ne ha diritto a tre per la morte del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado. La proposta spagnola include un giorno di permesso retribuito alla persona designata come accompagnatore durante l’eutanasia, senza che sia necessario un legame di parentela. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Sánchez Governo
L’ultima follia di Sanchez: permessi retribuiti per portare i malati a praticare l’eutanasia. L’ira del Partito popolare
Il governo spagnolo ha annunciato l’intenzione di concedere un giorno di permesso retribuito a chi accompagna un malato a fare l’eutanasia.
Natale nei Sestieri 2025: tante iniziative per portare le feste più vicine alle persone
Il Natale nei Sestieri 2025 a Genova propone un ricco calendario di iniziative per avvicinare le festività alle persone.
Ultime notizie su Sánchez Governo
Estremadura, prova durissima per Sánchez e un Partito socialista nella tormentaLe elezioni in Estremadura - regione autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna - si sono trasformate in un vero e proprio banco di prova nazionale. Per il primo ministro Pedro Sánchez questo ... huffingtonpost.it
PSOE, cresce l’ipotesi dell’addio a Sánchez: pesano scandali, crollo nei sondaggi e la ribalta di VoxPSOE, cresce l’ipotesi dell’addio a Sánchez: pesano scandali, crollo nei sondaggi e la ribalta di Vox che ha raddoppiato i consensi La voce, a Madrid, tra i corridoi dello storico palazzo di Calle ... affaritaliani.it
Ideona! una Ovovia piccina piccina picciò. Due km in Porto Vecchio tanto per dire: l'abbiamo fatta anche se non serve a nulla facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.