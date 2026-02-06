Ultima ideona di Sánchez | i congedi per portare le persone a suicidarsi

Il governo spagnolo ha proposto un nuovo permesso retribuito per chi accompagna una persona a fare l’eutanasia. La misura, che mira ad aiutare le famiglie in questa fase difficile, prevede un giorno di permesso per i familiari che accompagnano i malati. La proposta ha suscitato molte polemiche e ancora si discute se sia giusta o meno.

Il governo spagnolo vuole introdurre un giorno di permesso retribuito per chi accompagna il malato a praticare l’eutanasia. Ira della destra e delle aziende, su cui graverebbero i costi dell’assenza dal lavoro. L’ultima trovata del governo Sánchez per distogliere l’attenzione dai disastri ferroviari e dall’immobilismo dell’esecutivo è quella di estendere il congedo per lutto dagli attuali due (massimo quattro) giorni, a dieci giorni. In Italia, il lavoratore ne ha diritto a tre per la morte del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado. La proposta spagnola include un giorno di permesso retribuito alla persona designata come accompagnatore durante l’eutanasia, senza che sia necessario un legame di parentela. 🔗 Leggi su Laverita.info

