Ufficiale | Devis Vasquez passa in prestito Roma al Besiktas

La Roma ha ufficializzato il prestito di Devis Vasquez al Besiktas. Il portiere, che finora non ha ancora giocato partite ufficiali con i giallorossi, si trasferisce in Turchia per un’esperienza in prestito. La decisione arriva nel pieno del mercato e apre nuovi scenari per il giocatore e la squadra.

Nel contesto del mercato delle squadre italiane, si formalizza una cessione che riguarda un portiere che non ha disputato partite ufficiali con la maglia giallorossa. Il trasferimento avviene in prestito e mette fine a una breve parentesi vissuta a Trigoria. La società italiana ha comunicato l'accordo con una nota ufficiale, chiudendo un capitolo inedito per il reparto tra i pali. l'annuncio ufficiale arriva direttamente dai canali societari: vasquez ceduto in prestito al besiktas. in bocca al lupo, devis è il messaggio di augurio rivolto al giocatore al passaggio di consegne. l'operazione viene definita come prestito, con la formula che caratterizza la cessione temporanea al club turco per la prossima stagione.

