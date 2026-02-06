Ufficiale | colpo James Rodriguez era svincolato

James Rodriguez torna in campo. Il trequartista colombiano ha firmato con il Minnesota United, dopo essere rimasto svincolato e senza squadra per alcuni mesi. Ora riparte dalla MLS, pronto a mostrarsi di nuovo.

James Rodriguez ha firmato il con il Minnesota United. Il trequartista colombiano ripartirà dalla MLS dopo diversi mesi in cui è rimasto fermo.

La Triestina mette a segno un colpo di mercato dopo la fine della sessione invernale.

James Rodriguez sta per lasciare l’Europa e trasferirsi in MLS.

James Rodriguez riparte dalla MLS: sfida a Messi con Minnesota UnitedIl capitano della Colombia non si ferma e riparte dalla MLS ... msn.com

James Rodriguez riparte dalla #MLS: ufficiale l'accordo con Minnesota United x.com

Colombia, Argentina, Portogallo, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Qatar, Grecia, Brasile, Messico e da poche ore Stati Uniti. James Rodriguez è nuovo giocatore dei Minnesota United e giocherà nel 12º paese diverso nella sua carriera. facebook