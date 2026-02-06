Ucraina proseguono gli attacchi russi Zelensky | Rilasciati 157 prigionieri

Le sireneAntiAereo squillano ancora nelle città ucraine, e i bombardamenti non si fermano. Ieri, i russi hanno colpito ancora nei distretti di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, causando tre vittime e diversi feriti. Zelensky annuncia anche che sono stati rilasciati 157 prigionieri, ma la situazione sul campo resta tesa e difficile.

Guerra in Ucraina Inizio diretta: 060226 08:18 Fine diretta: 060226 23:00 09:18 060226 Rilasciati 157 prigionieri ucraini nello scambio con la Russia Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato il ritorno in patria di 157 cittadini ucraini.

