Ucciso nell’hotel Impero c’è un altro indagato per omissione di soccorso

Un giovane è stato ucciso nell’hotel Impero di Montecatini Terme. La vittima è stata colpita con un coltello, che le ha reciso l’arteria e la vena femorale sinistra. L’autopsia ha confermato la gravità delle ferite e il decesso è avvenuto per grave emorragia. Intanto, si aggiunge un nuovo indagato per omissione di soccorso, mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica della lite che ha portato all’omicidio.

Montecatini Terme, 6 febbraio 2026 – Quel giovane venne ucciso con un fendente di arma bianca che gli recise l’arteria e la vena femorale sinistra, provocando una grave emorragia. Il presunto responsabile dell’omicidio pareggiò così, secondo gli inquirenti, una questione di droga. I terribili fatti avvennero all’ interno dell’ ex Hotel Impero di viale Bicchierai, all’epoca dei fatti un vero covo di sbandati e personaggi poco raccomandabili. Adesso, oltre alla vittima e all’assassino spunta anche il nome di una terza persona presente al momento dei fatti, accusata di non aver soccorso la vittima, deceduta in seguito a una grave emorragia, e di non aver avvisato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

