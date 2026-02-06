Uccisi dal monossido a chiamare i soccorsi il 22enne | l’ambulanza arrivata in ritardo per il civico sbagliato

La chiamata al 118 del 22enne Hajdar Kola ha avviato le operazioni di soccorso, ma l’ambulanza è arrivata troppo tardi. La famiglia di Hajdar, che vive a Porcari (Lucca), è morta per avvelenamento da monossido. I soccorsi sono stati ritardati a causa di un errore nell’indirizzo fornito.

La telefonata al 118 del 22enne Hajdar Kola, ucciso dal monossido insieme al padre Arti, alla madre Jonida e alla sorella Xhesika a Porcari (Lucca). Prima di perdere i sensi è riuscito a chiamare i soccorritori ma, stordito dal gas, avrebbe fornito un numero civico errato. Proseguono le indagini.

