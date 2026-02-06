Fabrizio Corona torna a mostrarsi sui social, questa volta su Instagram. Non dice nulla, ma i pochi secondi di video bastano a trasmettere che non ha intenzione di mollare. La sua presenza online continua a far discutere, mentre i legali di Mediaset sono al lavoro dopo le recenti polemiche.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Fabrizio Corona mostra il suo volto su Instagram, non parla lasciando la parola a chi è dall'altra parte del telefono, ma quei pochi secondi sembrano ribadire che non ha intenzione di fermarsi. Se a decidere sulla pubblicazione di alcuni contenuti sono le piattaforme digitali, in piena autonomia e in base a quelle che sono le norme sul rispetto della privacy e sul divieto di diffondere contenuti minacciosi e diffamatori, i legali di Mediaset continuano il loro lavoro. Meta dopo le ripetute violazioni e le sospensioni degli account 'monitora' i nuovi profili legati al nome di Corona, difficile ora capire quale sia quello 'ufficiale'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tv: piattaforme 'monitorano' social Corona, legali Mediaset a lavoro

Approfondimenti su Corona Instagram

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo di social e piattaforme online.

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La replica di Mediaset a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona torna sui social dopo giorni di polemiche e oscuramenti improvvisi. I suoi profili, rimossi nei giorni scorsi per presunte violazioni degli standard delle piattaforme e dopo lo scontro mediatico legato al format “Falsissimo”, sono stati riattivati sorpr facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com