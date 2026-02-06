Tv | piattaforme ' monitorano' social Corona legali Mediaset a lavoro

Da iltempo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona torna a mostrarsi sui social, questa volta su Instagram. Non dice nulla, ma i pochi secondi di video bastano a trasmettere che non ha intenzione di mollare. La sua presenza online continua a far discutere, mentre i legali di Mediaset sono al lavoro dopo le recenti polemiche.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Fabrizio Corona mostra il suo volto su Instagram, non parla lasciando la parola a chi è dall'altra parte del telefono, ma quei pochi secondi sembrano ribadire che non ha intenzione di fermarsi. Se a decidere sulla pubblicazione di alcuni contenuti sono le piattaforme digitali, in piena autonomia e in base a quelle che sono le norme sul rispetto della privacy e sul divieto di diffondere contenuti minacciosi e diffamatori, i legali di Mediaset continuano il loro lavoro. Meta dopo le ripetute violazioni e le sospensioni degli account 'monitora' i nuovi profili legati al nome di Corona, difficile ora capire quale sia quello 'ufficiale'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tv piattaforme monitorano social corona legali mediaset a lavoro

© Iltempo.it - Tv: piattaforme 'monitorano' social Corona, legali Mediaset a lavoro

Approfondimenti su Corona Instagram

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset: chiesto il divieto di usare social e piattaforme online

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo di social e piattaforme online.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo l’attacco a Signorini: richiesto il divieto dell’uso di social e piattaforme

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La replica di Mediaset a Fabrizio Corona

Video La replica di Mediaset a Fabrizio Corona

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.