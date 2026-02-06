Tv Nicola Gratteri ospite di The Mask su CRC | Decreto sicurezza? Lo Stato paghi parte delle spese legali ai poliziotti

Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, è stato il primo ospite di

Il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri è il primo ospite di The Mask, la nuova trasmissione radiotelevisiva in onda su Crc. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Lorenzo Crea che andrà in onda domani, Sabato 7 Febbraio alle ore 10, Gratteri ha commentato fra l’altro il decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: “Non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo tutelare una specifica categoria rispetto ad un’altra e che vogliamo allontanare le Forze dell’Ordine dalla gente. Abbiamo sempre ribadito che la Polizia dello Stato lavora per la gente e deve essere amica di essa stessa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha preso parte alla prima puntata di “The Mask” su CRC.

