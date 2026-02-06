Tv Nicola Gratteri ospite di The Mask su CRC | Decreto sicurezza? Lo Stato paghi parte delle spese legali ai poliziotti
Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, è stato il primo ospite di
Il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri è il primo ospite di The Mask, la nuova trasmissione radiotelevisiva in onda su Crc. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Lorenzo Crea che andrà in onda domani, Sabato 7 Febbraio alle ore 10, Gratteri ha commentato fra l’altro il decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: “Non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo tutelare una specifica categoria rispetto ad un’altra e che vogliamo allontanare le Forze dell’Ordine dalla gente. Abbiamo sempre ribadito che la Polizia dello Stato lavora per la gente e deve essere amica di essa stessa.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Nicola Gratteri
Nicola Gratteri ospite di “The Mask” su CRC: “Decreto sicurezza? Lo Stato paghi parte delle spese legali ai poliziotti”
Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha preso parte alla prima puntata di “The Mask” su CRC.
Ultime notizie su Nicola Gratteri
Nicola Gratteri ospite di The Mask su CRC: Decreto sicurezza? Lo Stato paghi parte delle spese legali ai poliziotti
Nicola Gratteri: Gli Stati Uniti non sono più un Paese democraticoIl magistrato Nicola Gratteri è ospite del programma di Giovanni Floris Di Martedì. L'intervento di Gratteri parte dalla questione sicurezza in italia, dove oggi è più facile morire per mano del ... la7.it
Nicola Gratteri sul referendum: "Inutile che Salvini e Tajani dicano di votare SI, serve coraggio, capacità e volontà di modificare il codice di procedura penale" facebook
ICE, Nicola Gratteri: "Quella non è democrazia, quelle sono esecuzioni senza processo". #piazzapulita x.com
