Tv | Corona ricorre contro stop video deciso dal giudice e ' sbarca' in teatro

Fabrizio Corona ha presentato ricorso contro l’ordinanza del giudice che aveva bloccato la diffusione di un suo video. L’ex paparazzo ha deciso di portare la battaglia in tribunale e, nel frattempo, ha deciso di sbarcare anche a teatro, dando un segnale di voler continuare a far parlare di sé.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - I legali di Fabrizio Corona presentano reclamo contro l'ordinanza con cui, lo scorso 26 gennaio, il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d'urgenza del conduttore tv Alfonso Signorini. Nel provvedimento, il giudice aveva ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)" aventi come oggetto il giornalista, al centro di due puntate di Falsissimo su presunti meccanismi opachi nella selezione di alcuni concorrenti del Grande fratello Vip. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fabrizio Corona ha annunciato il ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale di Milano che vieta la trasmissione della puntata di 'Falsissimo' dedicata a Alfonso Signorini.

Il giudice Pertile ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando di interrompere la diffusione di video relativi a Fabrizio Corona.

