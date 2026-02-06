Tuttosport – Tutto falsato finito spampanati Spalletti e i difetti Juve Bremer | Così troppo chiediamo scusa
La Juventus esce di scena ai quarti di finale, sconfitta a Bergamo. Spalletti critica i difetti della squadra, mentre Bremer si scusa per alcune prestazioni troppo sopra le righe. La partita evidenzia ancora una volta le difficoltà della formazione bianconera, che ora deve concentrarsi sul campionato e sui prossimi obiettivi.
2026-02-06 00:50:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: La Juve cade a Bergamo e deve salutare la Coppa Italia ai quarti di finale. Una partita, quella contro l’ Atalanta, piena di polemiche soprattutto per la direzione di gara di Fabbri nel primo tempo e il rigore totalmente regalato alla Dea per un mano di Bremer non punibile per la dinamica dell’azione e realizzato da Scamacca. Nella ripresa poi sono Sulemana e Pasalic a chiudere i giochi sul 3-0 e a regalare ai nerazzurri il passaggio del turno. I bianconeri, dunque, vengono sconfitti nonostante una buona prova dove non riesce a concretizzare diverse occasioni come quella doppia, clamorosa, capitata sui piedi di Conceicao e con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Juventus-Cremonese 5-0, tutto troppo facile: Bremer, David, Yildiz, un autogol di Terracciano e McKennie regalano i tre punti a Spalletti
La Juventus ha conquistato una netta vittoria contro la Cremonese, terminata 5-0, consolidando il risultato dell’andata.
Bremer a Mediaset: «Chiediamo scusa ai tifosi. Rigore? Difficile parlare, decisione che cambia la partita ma…»
Gleison Bremer si presenta in tv dopo la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta e chiede scusa ai tifosi.
