Tuttosport – Tutto falsato finito spampanati Spalletti e i difetti Juve Bremer | Così troppo chiediamo scusa

2026-02-06 00:50:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: La Juve cade a Bergamo e deve salutare la Coppa Italia ai quarti di finale. Una partita, quella contro l’ Atalanta, piena di polemiche soprattutto per la direzione di gara di Fabbri nel primo tempo e il rigore totalmente regalato alla Dea per un mano di Bremer non punibile per la dinamica dell’azione e realizzato da Scamacca. Nella ripresa poi sono Sulemana e Pasalic a chiudere i giochi sul 3-0 e a regalare ai nerazzurri il passaggio del turno. I bianconeri, dunque, vengono sconfitti nonostante una buona prova dove non riesce a concretizzare diverse occasioni come quella doppia, clamorosa, capitata sui piedi di Conceicao e con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Juventus ha conquistato una netta vittoria contro la Cremonese, terminata 5-0, consolidando il risultato dell’andata.

Gleison Bremer si presenta in tv dopo la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta e chiede scusa ai tifosi.

