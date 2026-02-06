Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è iniziata tra emozioni e spettacolo. Il presidente della Repubblica è arrivato tra gli applausi, poi la musica di Laura Pausini ha riempito l’aria mentre Ghali ha portato energia sul palco. Non sono mancati i momenti di omaggio, come quello dedicato ad Armani. Una serata ricca di eventi che ha aperto ufficialmente l’avvio delle Olimpiadi invernali italiane.

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina inizia alle 20. Agli ospiti entrati allo stadio di San Siro è stato dato un braccialetto che si illuminerà ad accompagnare le coreografie dello spettacolo dal titolo Armonia ideato da Marco Balich. Dopo le 22 l'accensione dei bracieri olimpici, a Milano e a Cortina.

