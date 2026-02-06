Tutto pronto per l’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Questa sera a San Siro si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Fiamma Olimpica, arrivata ieri in Piazza Duomo, è stata accesa nel cuore di Milano. Ora inizia ufficialmente la XXV edizione dei Giochi Invernali, con tante speranze e attese.

Si interrompe così la straordinaria striscia vincente di Constantini e Mosaner, un’imbattibilità durata 23 partite consecutive nei grandi eventi internazionali disputati nell’arco dell’ultimo quadriennio. Debutto vincente anche per l’Italia dell’hockey femminile, che grazie al 4-1 contro la Francia ha ottenuto il primo storico successo in un’Olimpiade. Ottimi risultati anche nello sci alpino, con la tripletta azzurra firmata Casse, Schieder e Franzoni nella seconda prova di discesa libera maschile. A completare il programma di oggi lo slittino, il salto con gli sci e lo snowboard con la qualificazione di Matteoli, con le qualificazioni del big air maschile.🔗 Leggi su Sportface.it

Mancano appena sei giorni all’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Milano e Cortina si preparano all’inizio delle Olimpiadi.

Rho Fiera cambia volto: tutto pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

