tutto esaurito per costruire un futuro

Posti esauriti al primo incontro del nuovo ciclo della Scuola della Montagna, dedicata all’imprenditoria sociale e organizzata da Gal MontagnAppennino, Anci Toscana negli spazi del Consorzio MoToRe, con il sostegno di Fondazione Caript e Fondazione Carilu. La prima delle dieci lezioni ha visto la partecipazione dello Yunus Social Business Centre dell’Università di Firenze e della Fondazione Pin. "Siamo riusciti a unire entrambi i territori, pistoiese e lucchese – spiega Marina Lauri, presidente del Gal MontagnAppennino –. Entrambe le fondazioni hanno deciso di investire in questo corso. Non è solo un percorso formativo, ma un obiettivo molto più alto: gettare le basi per creare imprese sociali vere e proprie che possano operare sui nostri territori, offrire occupazione e dare quelle opportunità di cui questi territori hanno sempre più necessità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

