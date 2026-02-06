Tute nere e valigette | tornano le bande dei furti in periferia

Le famiglie di Avellino vivono momenti di paura. Nelle ultime ore, una banda di ladri in tute nere e con valigette ha colpito più volte in periferia, soprattutto tra Contrada Archi e Rione Parco. Sei furti in poche ore, tutti nelle case di questa zona, hanno seminato panico tra i residenti. La polizia sta indagando, ma intanto le famiglie si chiedono quanto durerà questa escalation.

Tempo di lettura: 2 minuti Veri e proprio momenti di terrore quelli che stanno vivendo le famiglie di Avellino, in particolare i residenti di contrada Pignatella, nella zona compresa tra Contrada Archi e Rione Parco, dove una banda di ladri ha messo a segno almeno sei raid in poche ore, prendendo di mira diverse abitazioni. Secondo le testimonianze raccolte, i malviventi si muovevano con le cosiddette “valigette”, strumenti utilizzati per forzare porte e finestre in modo rapido e silenzioso. Un modus operandi ormai noto, che consente ai ladri di agire in pochi minuti, spesso senza lasciare tracce evidenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tute nere e valigette: tornano le bande dei furti in periferia Approfondimenti su Avellino Bande Nel novarese tornano in azione le "bande dei cimiteri": perchè sono ricominciati i furti di rame Nel Novarese si registrano nuovamente episodi di furto di rame nelle aree cimiteriali. Furti, tornano le bande del “pomeriggio”: allarme in città La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Avellino Bande Argomenti discussi: Avellino, ladri in azione nelle case: sei colpi a segno nella notte. La tuta da uomo può essere elegante? Ebbene sì, è il momento di ricredersiUn racconto di stile tra tute eleganti, pantaloni rilassati e nuove proporzioni maschili, dove comfort e raffinatezza definiscono l’eleganza contemporanea ... msn.com In azione 4 uomini con tute nere e zaini: colpi rapidi e mirati tra Contrada Archi e Rione Parco #Avellino facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.