Turisti cecchini a Sarajevo indagini su registri di frontiera e passaporti Accertamenti su altri quattro italiani

La procura di Milano sta ampliando le indagini sui cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo. Sono in corso verifiche sui registri di frontiera e sui passaporti di alcuni italiani. Gli investigatori vogliono capire se altri cittadini italiani si siano offerti come tiratori o abbiano pagato per uccidere civili durante la guerra negli anni ’90. La notizia si fa sempre più concreta e rischia di svelare nuovi dettagli su questa vicenda inquietante.

L’inchiesta dei pm di Milano sui “ cecchini del weekend “, che sta cercando di provare come alcuni cittadini italiani si siano offerti come tiratori o abbiano addirittura pagato per uccidere civili durante il conflitto a Sarajevo tra il 1992 e il 1995, si sta allargando. Le indagini, condotte dal Ros dei Carabinieri, si concentrano sull’identificazione di chi, spinto da motivazioni ideologiche e per un perverso “gioco”, ha ucciso donne, bambini e anziani nella città assediata. Nuovi nomi potrebbero essere stati iscritti nel registro degli indagati dopo quello dell’80enne friulano convocato per il 9 febbraio dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turisti cecchini a Sarajevo, indagini su registri di frontiera e passaporti. “Accertamenti su altri quattro italiani” Approfondimenti su Sarajevo Cecchini Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga su viaggi e registri frontiera La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo. Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo: l'80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani. E spuntano altri quattro indagati Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento finisce al centro di un’indagine della procura di Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sarajevo Cecchini Argomenti discussi: Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Cecchini a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: è un ex autotrasportatore di Pordenone; Cecchini a Sarajevo, indagato per omicidio un ottantenne: Si vantava di fare la caccia all’uomo. Turisti cecchini a Sarajevo, indagini su registri di frontiera e passaporti. Accertamenti su altri quattro italianiL’inchiesta dei pm di Milano sui cecchini del weekend, che sta cercando di provare come alcuni cittadini italiani si siano offerti come tiratori o abbiano addirittura pagato per uccidere civili ... ilfattoquotidiano.it Turisti-cecchini a Sarajevo, c'è un indagato per omicidioInvito a comparire per un ex autotrasportatore friulano. Si ipotizza l'omicidio volontario continuato e aggravato. Il caso vede coinvolto anche un torinese ... rainews.it Caso turisti cecchini a Sarajevo: indagato un 80enne di San Vito al Tagliamento x.com Ve la ricordate la storia orrenda dei “turisti cecchini” a Sarajevo durante la guerra Ve ne parlai mesi fa. Una storia agghiacciante e oscena: semplicemente inaccettabile. Ecco: ora è indagato un soggetto di 80enne di Pordenone. L’accusa: “Sparava a civili ine facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.