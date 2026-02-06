Turchia-Arabia Saudita | una nuova partnership?

Questa mattina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Riyadh, segnando un passo importante nel rapporto tra Turchia e Arabia Saudita. Dopo anni di tensioni, i due paesi sembrano avviare una nuova fase di cooperazione, con segnali che indicano una riavvicinamento concreto. La visita di Erdogan potrebbe aprire la strada a accordi e incontri che cambiano gli equilibri nella regione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato a Riyadh. Si amplia la partnership Turchia-Arabia Saudita dopo anni di tensioni. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato a Riyadh per la sua prima visita in Arabia Saudita in oltre due anni. I rapporti tra Riyadh e Ankara si diventati tesi dopo che agenti sauditi hanno assassinato il giornalista Jamal Khashoggi all’interno del Consolato generale saudita a Istanbul nell’ottobre 2018. La Turchia fece infuriare l’Arabia Saudita portando avanti il caso, aprendo un’indagine e informando i media internazionali sui raccapriccianti dettagli dell’omicidio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L’AC Milan porta il suo modello MilanLab in Arabia Saudita.

L’Arabia Saudita ha annunciato l’avvio di un grande progetto in Turchia: investimenti da due miliardi di dollari per impianti solari.

