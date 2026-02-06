Turchia-Arabia Saudita | una nuova partnership?

Da periodicodaily.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Riyadh, segnando un passo importante nel rapporto tra Turchia e Arabia Saudita. Dopo anni di tensioni, i due paesi sembrano avviare una nuova fase di cooperazione, con segnali che indicano una riavvicinamento concreto. La visita di Erdogan potrebbe aprire la strada a accordi e incontri che cambiano gli equilibri nella regione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato a Riyadh. Si amplia la partnership Turchia-Arabia Saudita dopo anni di tensioni. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato a Riyadh per la sua prima visita in Arabia Saudita in oltre due anni. I rapporti tra Riyadh e Ankara si diventati tesi dopo che agenti sauditi hanno assassinato il giornalista Jamal Khashoggi all’interno del Consolato generale saudita a Istanbul nell’ottobre 2018. La Turchia fece infuriare l’Arabia Saudita portando avanti il caso, aprendo un’indagine e informando i media internazionali sui raccapriccianti dettagli dell’omicidio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

turchia arabia saudita una nuova partnership

© Periodicodaily.com - Turchia-Arabia Saudita: una nuova partnership?

Approfondimenti su Recep Tayyip Erdogan Riyadh

MilanLab approda in Arabia Saudita: partnership storica tra AC Milan e Al Hammadi

L’AC Milan porta il suo modello MilanLab in Arabia Saudita.

L’Arabia Saudita avvia progetti energetici in Turchia con investimenti da 2 miliardi per impianti solari

L’Arabia Saudita ha annunciato l’avvio di un grande progetto in Turchia: investimenti da due miliardi di dollari per impianti solari.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Saudi Arabia, Turkey Move Away From USA, Eye New Nuke Ally As Trump Toys With Mid-East Security

Video Saudi Arabia, Turkey Move Away From USA, Eye New Nuke Ally As Trump Toys With Mid-East Security?

Ultime notizie su Recep Tayyip Erdogan Riyadh

Argomenti discussi: L’Arabia Saudita investirà 2 mld di dollari in parchi solari in Turchia; Israele. Netanyahu teme il riavvicinamento tra Arabia Saudita, Qatar e Turchia; Il grande gioco di Erdogan con l’Arabia Saudita, con vista Egitto e Pakistan - InsideOver; Dall’Arabia Saudita alla Turchia: #Kanté al #Fenerbahçe è solo l’ultimo esempio di quando lo Stato si intromette nello sport. #Erdogan, presidente della Turchia, è un tifosissimo della squadra gialloblù. Casualmente si trovava a Riyadh per un summit con Moh.

turchia arabia saudita unaL’Arabia Saudita investirà 2 mld di dollari in parchi solari in TurchiaL'Arabia Saudita investirà 2 miliardi di dollari in due progetti di parchi solari in Turchia per una capacità iniziale di 2 mila MW. rinnovabili.it

turchia arabia saudita unaArabia Saudita. Erdogan in visita per trovare la convergenza tra ex rivaliLa visita del presidente turco a Riad segna una tappa visibile di un riavvicinamento che non nasce da affinità ideologiche, ma da calcolo strategico. Ankara e Riad si presentano oggi come partner prag ... notiziegeopolitiche.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.