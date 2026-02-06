Tu… Re Carlo per strada e polizia costretta a intervenire dopo quelle urla

Re Carlo III e la regina Camilla sono stati costretti a interrompere la loro visita a Dedham, nell’Essex, quando una persona ha iniziato a urlare “Tu…”. La polizia è intervenuta subito per calmare la situazione, che ha sorpreso sia i presenti che gli organizzatori. La coppia reale si è mostrata tranquilla e ha continuato il tour, ma l’incidente ha scosso l’atmosfera di quella giornata.

La visita pubblica di re Carlo III e della regina Camilla nel villaggio di Dedham, nell’Essex, si è trasformata in un momento di forte tensione, rompendo il rituale consueto di saluti e strette di mano. Tra la folla radunata lungo le transenne, infatti, non sono mancati richiami diretti al sovrano sullo scandalo sessuale che coinvolge un componente della Royal Family, emerso con rinnovata forza dopo le ultime rivelazioni contenute nei file Usa legati al defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Mentre il re si avvicinava ai sudditi, un uomo ha alzato la voce ponendo una domanda netta e pubblica: “Carlo, hai sollecitato la polizia ad avviare un’indagine?”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Re Carlo III

Il 9 gennaio, Stefania Orlando ha condiviso sui social un aggiornamento sulla sua esperienza dopo il furto subito nella sua abitazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Re Carlo III

Argomenti discussi: Re Carlo, lite con William sul ritorno di Harry nel Regno Unito: Sono io il re, non tu. La sfuriata del sovrano a corte; A tu per tu con Wagner. Il ’Tristano e Isotta’ spiegato passo dopo passo; Il dossier che racconta le cene dell’ex principe Andrea con Epstein e l’invito a Buckingham Palace; The Running Academy torna a Bergamo con Mike Maric per parlare di fiato.

Re Carlo, la buonuscita all'ex principe Andrea e la faida tra fratelli: «Una questione di soldi». Cosa vuole per andarseneCosa Andrew vuole si sa, ciò che invece è da vedere è quanto possa o sia costretto a concedere re Carlo, purché il fratello si tolga dai piedi, per la gioia non solo sua, ma anche del figlio erede al ... leggo.it

Re Carlo, l’allenamento due volte al giorno e la routine per tenersi in forma a 77 anniSono giornate di festeggiamenti per Re Carlo, che, venerdì 14 novembre, ha compiuto 77 anni. Il sovrano non si è fatto scoraggiare dal maltempo che ha imperversato sul Galles del Sud, e proprio lì ha ... dilei.it

SAN CARLO BUSKERS FESTIVAL 2026 9-10 Maggio 2026 San Carlo, frazione di San Vincenzo (LI) La magia dell’arte di strada torna per la 4ª Edizione del San Carlo Buskers Festival! Musica, teatro di strada, visual art, danza, arte circense e mol facebook