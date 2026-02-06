TS – la nuova vita della meteora Juve

Questa mattina le strade di Rio de Janeiro si sono riempite di tifosi con maglie bianconere. La Juventus torna sotto i riflettori e si fa notare anche in Brasile, dove i sostenitori hanno accolto con entusiasmo la notizia della “meteora” che ora si prepara a una nuova avventura. La passione per il club si fa sentire anche a migliaia di chilometri di distanza.

2026-02-06 15:04:00 Flash news da Tuttosport: Le strade di Rio de Janeiro si sono tinte di bianconero. E il motivo è la presenza di due ex Juve, che hanno condiviso una passeggiata in bicicletta: da una parte chi ha fatto la storia del calcio come Cannavaro e dall’altro chi aveva illuso il mondo della Vecchia Signora, Diego. Il brasiliano, arrivato a Torino nel 2009, aveva iniziato benissimo la sua avventura in Italia con una doppietta contro la Roma e l’inserimento nella lista del Pallone d’Oro, ma soprattutto per la sua esperienza precedente al Werder Brema. L’anno in Serie A non terminò bene, nonostante al suo fianco avesse gente come il campione del mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

