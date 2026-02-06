TS – la nuova vita della meteora Juve
Questa mattina le strade di Rio de Janeiro si sono riempite di tifosi con maglie bianconere. La Juventus torna sotto i riflettori e si fa notare anche in Brasile, dove i sostenitori hanno accolto con entusiasmo la notizia della “meteora” che ora si prepara a una nuova avventura. La passione per il club si fa sentire anche a migliaia di chilometri di distanza.
2026-02-06 15:04:00 Flash news da Tuttosport: Le strade di Rio de Janeiro si sono tinte di bianconero. E il motivo è la presenza di due ex Juve, che hanno condiviso una passeggiata in bicicletta: da una parte chi ha fatto la storia del calcio come Cannavaro e dall’altro chi aveva illuso il mondo della Vecchia Signora, Diego. Il brasiliano, arrivato a Torino nel 2009, aveva iniziato benissimo la sua avventura in Italia con una doppietta contro la Roma e l’inserimento nella lista del Pallone d’Oro, ma soprattutto per la sua esperienza precedente al Werder Brema. L’anno in Serie A non terminò bene, nonostante al suo fianco avesse gente come il campione del mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Juventus Rio
TS – Perin-Genoa, salta tutto! La decisione della Juve dopo l’ultima offerta: cosa succede
La Juventus ha comunicato al Genoa la propria decisione di mantenere Mattia Perin in rosa anche nella prossima stagione.
TS – il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9
Ultime notizie su Juventus Rio
'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceRitorni e misteri nella fiction di Canale 5 ambientata sulle Dolomiti. Ecco le anticipazioni di Una nuova vita, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 28 gennaio. libero.it
Asia è accusata di omicidio, ma è davvero colpevole? Stasera in tv la seconda puntata di Una nuova vitaVittoria e Marco sono sempre più vicini alla verità mentre il mistero si infittisce. Tra rivelazioni sconvolgenti su Leonardo e segreti sepolti tra le Dolomiti, la serie di Canale 5 con Anna Valle e D ... msn.com
https://vivicentro.it/juvestabia-news/juve-stabia-2026-lalba-di-una-nuova-era-oltre-la-serie-b-ce-un-mondo-da-conquistare/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook facebook
#Juve, nuova partnership pluriennale: "Performance, stile e creatività si uniscono" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.