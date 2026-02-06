Questa mattina le strade di Rio de Janeiro si sono riempite di tifosi con maglie bianconere. La Juventus torna sotto i riflettori e si fa notare anche in Brasile, dove i sostenitori hanno accolto con entusiasmo la notizia della “meteora” che ora si prepara a una nuova avventura. La passione per il club si fa sentire anche a migliaia di chilometri di distanza.

2026-02-06 15:04:00 Flash news da Tuttosport: Le strade di Rio de Janeiro si sono tinte di bianconero. E il motivo è la presenza di due ex Juve, che hanno condiviso una passeggiata in bicicletta: da una parte chi ha fatto la storia del calcio come Cannavaro e dall’altro chi aveva illuso il mondo della Vecchia Signora, Diego. Il brasiliano, arrivato a Torino nel 2009, aveva iniziato benissimo la sua avventura in Italia con una doppietta contro la Roma e l’inserimento nella lista del Pallone d’Oro, ma soprattutto per la sua esperienza precedente al Werder Brema. L’anno in Serie A non terminò bene, nonostante al suo fianco avesse gente come il campione del mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – la nuova vita della meteora Juve

Approfondimenti su Juventus Rio

La Juventus ha comunicato al Genoa la propria decisione di mantenere Mattia Perin in rosa anche nella prossima stagione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Rio

'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceRitorni e misteri nella fiction di Canale 5 ambientata sulle Dolomiti. Ecco le anticipazioni di Una nuova vita, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 28 gennaio. libero.it

Asia è accusata di omicidio, ma è davvero colpevole? Stasera in tv la seconda puntata di Una nuova vitaVittoria e Marco sono sempre più vicini alla verità mentre il mistero si infittisce. Tra rivelazioni sconvolgenti su Leonardo e segreti sepolti tra le Dolomiti, la serie di Canale 5 con Anna Valle e D ... msn.com

#Juve, nuova partnership pluriennale: "Performance, stile e creatività si uniscono" x.com