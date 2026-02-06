Trump rilancia un VIDEO con gli Obama raffigurati come scimmie | il post e le polemiche

Donald Trump torna a far parlare di sé con un video pubblicato su Truth Social, in cui raffigura Barack Obama come una scimmia. Il post, inserito in un filmato sui presunti brogli del 2020, ha già scatenato polemiche e reazioni contrastanti. La clip ha suscitato dure critiche da parte di chi la definisce offensiva e inaccettabile, mentre altri difendono la libertà di espressione del ex presidente. Le discussioni si infiammano sui social, mentre ancora non si placano le tensioni politiche legate a questa vicenda.

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie.

Trump torna a scatenare polemiche negli Stati Uniti.

