Trump pubblica su Truth un video con gli Obama ritratti come scimmie

Donald Trump ha pubblicato un video su Truth Social che sta scatenando polemiche. Nel video, l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle sono mostrati come scimmie. La scena ha sollevato molte proteste, con critiche sulla scelta di usare immagini così offensive. La vicenda ha fatto rapidamente il giro dei media e alimenta il dibattito sull’uso dei social e il rispetto tra le figure pubbliche.

È polemica per un video pubblicato dall’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale si vedono, verso la fine, l’ex presidente Barack e la moglie Michelle Obama rappresentati come scimmie. Alla fine del video di circa un minuto – nel quale si parla di dispositivi di voto e frode elettorale – i volti degli Obama appaiono sui corpi di scimmie per circa 1 secondo, circondati da una foresta, mentre suona la canzone dei The Tokens ‘The Lion Sleeps Tonight’. Il video con gli Obama. Quasi tutto il filmato di 62 secondi, che è stato pubblicato tra decine di post di Trump su Truth Social durante la notte, sembra arrivare da un video conservatore che denuncia la deliberata manomissione dei dispositivi per il voto negli stati in bilico durante lo scrutinio dei voti presidenziali del 2020. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump pubblica su Truth un video con gli Obama ritratti come scimmie Approfondimenti su Trump Obama Trump, gli Obama ritratti come scimmie in un video postato su Truth Donald Trump ha pubblicato un video su Truth Social che sta facendo discutere. Donald Trump pubblica un video di Barack Obama e Michelle ritratti come scimmie sul suo profilo Truth Donald Trump ha pubblicato un video in cui mostra Barack Obama e Michelle come scimmie, accompagnato dalla musica di Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. President Obama Shuts Down Screaming Reporter Ultime notizie su Trump Obama Argomenti discussi: Trump all’Iran: Tempo scaduto; Trump: Abbiamo avviato la trattativa sulla Groenlandia - Trump sulla Groenlandia: Abbiamo avviato la trattativa: l'annuncio; Minneapolis: rimosso Bovino, capo della Border Patrol. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina; Trump insiste su suo arco di trionfo, lo vuole più grande al mondo. Donald Trump pubblica un video di Barack Obama e Michelle ritratti come scimmie sul suo profilo TruthDonald Trump accusato di razzismo per aver pubblicato su Truth un video in cui Barack e Michelle Obama compaiono come scimmie. Ecco perché l'ha fatto ... virgilio.it Trump pubblica un video che ritrae Barack e Michelle Obama come scimmie: scoppiano le criticheTrump pubblica un video controverso su Truth Social raffigurando Barack e Michelle Obama come scimmie, suscitando critiche e polemiche tra i politici democratici. tag24.it #intanto Trump pubblica sul suo social Truth un video razzista contro Barack e Michelle Obama x.com Donald Trump pubblica sul suo profilo Truth un video in cui trasforma Barack e Michelle Obama in scimmie. Il Presidente degli Stati Uniti ha davvero toccato il fondo. Si vergogni! facebook

