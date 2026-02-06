Trump posta un video e paragona gli Obama alle scimmie i Repubblicani contro Trump | Spregevole
Donald Trump torna a far parlare di sé con un nuovo episodio sui social. Questa volta, l’ex presidente ha condiviso un video con un fotomontaggio razzista, in cui Barack e Michelle Obama vengono mostrati con i volti su corpi di scimmie. La reazione dei Repubblicani non si fa attendere: molti criticano duramente l’uso di immagini così offensive, mentre altri si schierano con Trump. La polemica è subito esplosa, alimentando le tensioni tra le fazioni politiche.
Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth Social un video contenente un fotomontaggio razzista in cui l’ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle compaiono con i loro volti su corpi di scimmie. Il filmato, della durata di circa un minuto, è dedicato ai presunti brogli elettorali avvenuti in Michigan durante le elezioni presidenziali del 2020, accuse mai dimostrate su cui Trump continua a tornare nonostante l’assenza di qualsiasi prova. Nel video, un esperto non meglio identificato sostiene che a un certo punto il conteggio dei voti si sarebbe fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul rivale Joe Biden. 🔗 Leggi su Cultweb.it
