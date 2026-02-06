Trump posta un video e paragona gli Obama alle scimmie i Repubblicani contro Trump | Spregevole

Donald Trump torna a far parlare di sé con un nuovo episodio sui social. Questa volta, l’ex presidente ha condiviso un video con un fotomontaggio razzista, in cui Barack e Michelle Obama vengono mostrati con i volti su corpi di scimmie. La reazione dei Repubblicani non si fa attendere: molti criticano duramente l’uso di immagini così offensive, mentre altri si schierano con Trump. La polemica è subito esplosa, alimentando le tensioni tra le fazioni politiche.

Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth Social un video contenente un fotomontaggio razzista in cui l’ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle compaiono con i loro volti su corpi di scimmie. Il filmato, della durata di circa un minuto, è dedicato ai presunti brogli elettorali avvenuti in Michigan durante le elezioni presidenziali del 2020, accuse mai dimostrate su cui Trump continua a tornare nonostante l’assenza di qualsiasi prova. Nel video, un esperto non meglio identificato sostiene che a un certo punto il conteggio dei voti si sarebbe fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul rivale Joe Biden. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie.

L’ex presidente Donald Trump ha pubblicato un video che ha scatenato molte polemiche negli Stati Uniti.

Barack Obama tacle Donald Trump sur son bilan

Argomenti discussi: Iran, Trump: Stiamo parlando con Teheran vorrei vedere un accordo; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti; Perché Trump è ossessionato da TikTok: manipolazioni, profilazioni e minacce, la torsione autoritaria dei social in vista delle prossime elezioni; Video: Melania Trump al Kennedy Center per la première del docu-film sulla sua vita.

Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmieDonald Trump ha postato un video in cui rilancia i presunti brogli alle elezioni del 2020, in cui il tycoon fu sconfitto da Joe Biden ... fanpage.it

Trump posta un video, i volti di Barack e Michelle Obama in corpi di scimmiaAGI - I volti sono i loro, quelli dell'ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle, ma i corpi sono quelli di due scimmie. È il fotomontaggio contenuto in un video postato da Donald T ... msn.com

Trump posta video con gli Obama rappresentati come scimmie. Il governatore della California Newsom: "Comportamento disgustoso" #ANSA facebook

#Trump posta sul suo social un video che raffigura Michelle Obama e Barack Obama come due scimmie. Questo è il Presidente degli . Questa è la persona a cui Giorgia #Meloni vuole dare il Nobel per la pace. x.com