Trump minaccia di soffocare l’economia dell’Iraq se al Maliki e i pasdaran non si fanno da parte

Donald Trump torna a minacciare l’economia dell’Iraq, questa volta in modo più diretto. In un post su Truth, l’ex presidente ha chiesto al primo ministro al Maliki e ai pasdaran di fare un passo indietro. Se non accadrà, ha avvertito, potrebbe usare ogni mezzo per mettere fine alle loro attività. La sua frase ha alzato ulteriormente la tensione tra le parti, mentre l’Iraq cerca di mantenere la calma.

L’appello di Donald Trump per un “Make Iraq Great Again”, lanciato con un post su Truth la settimana scorsa, è scaturito in un’aperta minaccia all’attuale establishment di Baghdad: se insistete nello sponsorizzare Nuri al Maliki per un terzo mandato come premier dell’Iraq, ne pagherete le conseguenze. Lo scoop di Bloomberg di due giorni fa dice che mentre Trump lanciava avvertimenti attraverso il suo social network preferito, una delegazione americana incontrava in Turchia il governatore della Banca centrale irachena, Ali al Alaq. Alcuni funzionari della Federal Reserve di New York gli hanno spiegato meglio a cosa si riferiva il presidente americano quando diceva che se al Maliki fosse stato eletto “gli Stati Uniti d’America non aiuteranno più l’Iraq, e se non saremo lì ad aiutarlo, l’Iraq avrà ZERO possibilità di successo, prosperità o libertà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump minaccia di soffocare l’economia dell’Iraq se al Maliki (e i pasdaran) non si fanno da parte Approfondimenti su Trump Iraq Gli Stati Uniti minacciano la fine degli aiuti all’Iraq se Al Maliki diventerà premier Gli Stati Uniti minacciano di bloccare gli aiuti all’Iraq se Nuri al Maliki torna a fare il premier. Trump says US won’t help Iraq if it picks Maliki as prime minister Il presidente americano Donald Trump ha messo in guardia l’Iraq, dicendo che gli Stati Uniti non aiuteranno il Paese se sceglierà Nouri al-Maliki come primo ministro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Trump Iraq Argomenti discussi: Così Cuba al collasso spia i suoi cittadini attraverso Internet. Obiettivo: soffocare il dissenso; Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation: Non è una ritirata; Il presidente Diaz-Canel critica il tentativo di Trump di soffocare l’economia cubana; Stretta su Cuba, Trump minaccia dazi a chi l’aiuta. Trump minaccia di soffocare l'economia dell'Iraq se al Maliki (e i pasdaran) non si fanno da parteLa minaccia americana di impedire al governo iracheno la possibilità di attingere al proprio denaro potrebbe rivelarsi un bazooka dall’impatto potenzialmente distruttivo per il paese. Ma l'ex premie ... ilfoglio.it Trump intensifica la pressione su Cuba: conseguenze complesse per il MessicoLe recenti politiche di Trump nei confronti di Cuba pongono il Messico in una situazione complessa e strategica. notizie.it “Troppo inclusivi, basta valori woke”: ora Trump minaccia anche gli Scout x.com Italia Informa. NEU SONG. · are you ready. Trump minaccia e alza la posta: un miliardo di danni contro Harvard. Dopo le “concessioni” riportate dal New York Times, la Casa Bianca passa dalle trattative alla clava: richiesta-record, accuse “woke” e l’ombra di facebook

