Truffa al telefono | finte offerte su Il Paradiso dei Poveri ingaggia i colpi

Una truffa telefonica ha preso di mira l’associazione “Il Paradiso dei Poveri”, fondata da padre Fedele Bisceglia solo tre mesi fa. Gli sconosciuti hanno chiamato diverse persone offrendo regali falsi, cercando di ingannarle con false promesse. La solidarietà del progetto si scontra ora con un tentativo di raggiro che mette in allerta i sostenitori e i membri dell’associazione.

**Un tentativo di truffa a base di regali falsi: “Il Paradiso dei Poveri” è al centro di un colpo di fortuna da telefono** Sono passati soli tre mesi da quando padre Fedele Bisceglia aveva fondato l’associazione “Il Paradiso dei Poveri”, un’esperienza di solidarietà e speranza per i meno fortunate, ma ormai l’associazione è stata coinvolta in un episodio di truffa di tipo telefonico, che ha messo in allerta gli amici e i sostenitori del monaco. L’allarme è arrivato in tempo reale, grazie a Teresa Boero, collaboratrice storica del monaco, che ha pubblicato su i social network un avviso in cui chiarisce che “chi riceve telefonate da questo numero è pregato di non tenerne conto”.🔗 Leggi su Ameve.eu

