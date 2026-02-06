La giovane top model Cristina Pérez Galcenco è stata trovata senza vita nella sua casa sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna. Aveva solo 21 anni. La notizia ha sconvolto il mondo della moda, ancora senza spiegazioni ufficiali sulle cause del decesso. Gli amici e i colleghi sono sotto shock, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda.

La giovane top model internazionale Cristina Pérez Galcenco, 21 anni, conosciuta per aver sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, è stata trovata senza vita nella sua abitazione sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna. Il corpo è stato scoperto martedì mattina a Caleta de Vélez, nei pressi di Malaga. Secondo fonti della polizia, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La morte, al momento, non viene considerata sospetta. Sulla vicenda è stata comunque aperta un’inchiesta. Una carriera al top. Nata a Lanzarote, Cristina si era trasferita con la famiglia pochi mesi dopo la nascita a Lugones, nelle Asturie, dove è cresciuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trovata senza vita la top model Cristina Pérez. Aveva 21 anni

