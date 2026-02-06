Trovata la salma di Aladino

È stata trovata nel tardo pomeriggio di ieri la salma di Aladino. Era sepolta in una buca nel giardino di Villa Carlotta, la famosa dimora FAI considerata tra le più belle al mondo. La vittima è stata già lavata, ma ancora non si conoscono i motivi di questa scoperta improvvisa. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Trovata, nel tardo pomeriggio di ieri, la salma di Aladino. Già lavata. Era in una buca, nel giardino di Villa Carlotta (dimora FAI più bella del mondo). Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a "Riso in Italy", concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.

