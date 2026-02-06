TrigNO tra gli ‘esclusi’ di Sanremo svela come ha reagito

TrigNO, tra gli esclusi dalla gara di Sanremo, ha raccontato come ha vissuto questa esclusione. Ha ammesso di essere rimasto deluso, ma ha anche detto di aver capito le ragioni dietro la decisione. Il cantante si dice pronto a ricominciare e non si ferma davanti a un no.

In un'intervista l'ex di Amici 24 TrigNO ha confidato di essere stato escluso dai Big del Festival di Sanremo e qual è stata la sua reazione: "Dispiaciuto, ma meglio così". Sebbene diversi ex di Amici siano in gara al Festival di Sanremo, tanti altri sono stati scartati. Escluso dalla lista dei Big della kermesse è stato anche TrigNO, vincitore della categoria canto della scorsa edizione del talent show. "La canzone di Sanremo com'era? Sanremo è lì, io c'ho provato e non mi vergogno a dirlo. Ovvio, all'inizio un po' mi è dispiaciuto, però forse, pensandoci un attimo è stato meglio così, quasi una manna dal cielo.

