La Nutribullet Treviso Basket si prepara per la partita di lunedì contro Milano. La squadra punta sui rientri di Macura e Pellegrino, senza aver portato nuovi giocatori in rosa. La seduta di allenamento prosegue con l’obiettivo di arrivare al meglio per la sfida casalinga.

La preparazione della Nutribullet Treviso Basket prosegue in ottica della gara interna in programma lunedì alle 20:30 contro Milano. Il lavoro quotidiano si concentra sull’ottimizzazione della forma della squadra, nonostante un calendario che richiede una gestione accurata delle risorse a disposizione. Il focus resta sull’impegno collettivo e sulla miglioratura dei singoli elementi, con un contesto di assenze diffuse che incide sulle scelte operative. In questo contesto, non sono previsti innesti dall’esterno e si privilegia la continuità del gruppo esistente, affidandosi alle condizioni di riatletizzazione di alcuni elementi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Treviso Basket punta sui rientri di Macura e Pellegrino senza nuovi acquisti

Approfondimenti su Treviso Basket

Questa sera l’Inter sfida il Torino all’U-Power Stadium in Coppa Italia.

La Fermana si prepara alla nuova stagione senza il supporto dei tifosi presenti allo stadio, ma può guardare avanti con fiducia grazie ai recenti acquisti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Treviso Basket

Argomenti discussi: Il derby è biancorosso: Trieste supera Treviso 84–76; Si ferma la striscia della Solmec Rhodigium Basket: Matelica superiore; LBA, giornata 18: 3 partite da non perdere; Rugby, Benetton mette il futuro in cassaforte: Aminu e Marini rinnovano fino al 2029.

MATCH DAY Under 19 Eccellenza Girone 6 Treviso Basket 5 Febbraio 15:00 PALESTRA TIBER, Via Bertini Attilj, 45 ROMA (RM) facebook

È ! Sconti imperdibili su articoli selezionati… solo fino a esaurimento scorte! Oggi aperti dalle 13:00 alle 19:00 Passa allo TVB Store e porta a casa i colori che ami Ti aspettiamo! #TrevisoBasket #TVBStore x.com