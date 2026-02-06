Treviglio lavori al Centro civico | dubbi su fideiussioni e scadenze

Treviglio si muove sui lavori del nuovo Centro civico. I cittadini sono preoccupati per le garanzie fideiussorie e le scadenze del cantiere. I lavori sono in corso, ma ancora ci sono dubbi sulla tempistica e sulle garanzie che devono essere messe in atto. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le ruspe continuano a lavorare.

Treviglio. Occhi puntati sulle garanzie fideiussorie e sulle tempistiche del cantiere del Centro civico culturale e della biblioteca centrale. La capogruppo del Pd Matilde Tura ha depositato un’ interrogazione con richiesta di risposta orale e scritta in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sulle garanzie presentate sia dall’impresa aggiudicataria dell’appalto che sull’effettiva data di consegna dell’opera. Nel mirino dei dem c’è, soprattutto, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, pari a oltre 635mila euro, concessa all’impresa sulla base di una fideiussione rilasciata da una compagnia assicurativa bulgara che, tra il 2024 e il 2025, è stata oggetto di tre comunicati stampa dell’ Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha segnalato la commercializzazione in Italia di polizze fideiussorie contraffatte intestate alla stessa compagnia e raccomandando, in sede di valutazione delle garanzie, l’adozione di specifiche cautele.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Treviglio, i lavori di ristrutturazione alla Locanda del Samaritano di via Del Maglio dovrebbero iniziare il 2 febbraio, dopo sette mesi di attese burocratiche.

