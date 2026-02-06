I sindaci del lago d’Iseo, della Franciacorta e della Valcamonica si sono incontrati ieri a Iseo per discutere del progetto dei treni a idrogeno, che dovrebbe partire nel 2027. Se tutto va come previsto, ogni giorno circa 7.200 passeggeri potranno usare questa nuova forma di trasporto sostenibile. La riunione ha puntato a mettere a punto i dettagli e a risolvere eventuali criticità prima dell’avvio del servizio.

Tavolo di confronto, ieri, a Iseo con i sindaci del territorio del lago d’Iseo, della Franciacorta e della Valcamonica. A incontrare gli amministratori sono stati l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, il consigliere regionale Diego Invernici e i massimi vertici di Trenord e Ferrovienord. Si è parlato della linea e di alcune criticità legate ai molti passaggi a livello, ma è anche stato annunciato che, salvo imprevisti, i treni all’idrogeno inizieranno a viaggiare da Brescia a Edolo nel 2027. L’intera linea, nel frattempo, sta cambiando e cambierà volto, con un investimento da 200 milioni di euro e opere già realizzate per 154. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni a idrogeno nel 2027. Ogni giorno 7.200 passeggeri

Approfondimenti su Treni Aidrogeno

Il doposcuola di Baggio, situato nel cuore del quartiere, accoglie ogni giorno circa 200 bambini, offrendo supporto e un ambiente sicuro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Treni Aidrogeno

Argomenti discussi: Treni a idrogeno nel 2027. Ogni giorno 7.200 passeggeri; Brescia-Iseo-Edolo, più disagi e meno passeggeri: via le 16 corse in più. I treni a idrogeno? L'avvio slitta ancora, al 2027; Alstom ferma l’idrogeno, Europa Verde: Scelta sempre più sbagliata; Idrogeno, nuova stazione green per la mobilità altoatesina.

Brescia-Iseo-Edolo, più disagi e meno passeggeri: via le 16 corse in più. I treni a idrogeno? L'avvio slitta ancora, al 2027L'incontro tra l'assessore regionale Lucente i vertici di Trenord e i sindaci attraversati dalla rete ferroviaria. Per ridurre le lunghe code ai passaggi a livello si tolgono i treni aggiunti in più a ... brescia.corriere.it

Treni «ibridi» anziché a idrogeno: Regione Lombardia cambi, come la SassoniaL’operazione di «decarbonizzare» il servizio ferroviario della Brescia-Iseo-Edolo sostituendo la trazione diesel con treni a idrogeno, è l’opzione peggiore dal punto di vista tecnico ed economico. La ... brescia.corriere.it

L'assessore regionale Lucente al tavolo di confronto sulla linea ferroviaria Brescia-Edolo a Iseo. Al centro della discussione con i sindaci i passaggi a livello e l'entrata in servizio dei treni a idrogeno facebook