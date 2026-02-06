Tregua armata nel Pd | i riformisti si astengono sulla relazione di Schlein

La tensione nel Partito Democratico sale dopo il voto sulla relazione di Schlein. I riformisti si sono astenuti, lasciando intendere che non condividono più le scelte della leader. Nei giorni scorsi sono usciti commenti duri, tra cui accuse di non aver mai visitato Kyiv in quattro anni e paragoni infamanti con il fascismo per chi vota Sì al referendum. La discussione si fa sempre più accesa e nessuno sembra voler abbassare i toni.

“In quattro anni Schlein mai a Kyiv”, “I fondatori non riconoscono più il partito”, “Offensivo paragonare chi vota Sì al referendum ai fascisti”, “Altro che Tolkien, recuperiamo Gobetti”. L’elenco è minimo, ma rappresentativo di molte delle doglianze tirate fuori questa mattina al Nazareno dai riformisti durante la direzione del partito che, dopo un anno di fermo, è tornata a riunirsi questa mattina. Uno sfogatoio. Ma per la pace. La relazione della segretaria Elly Schlein è stata approvata con 168 voti favorevoli, mentre in 11 hanno deciso di astenersi. Si tratta di Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Simona Malpezzi, Piero Fassino, Graziano Delrio, Sandra Zampa, Salvatore Margiotta, Stefano Lepri, Stefania Pezzopane e Claudia Mancina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tregua armata nel Pd: i riformisti si astengono sulla relazione di Schlein Approfondimenti su Schlein Relazione Le fibrillazioni nel Pd. L’iniziativa dei riformisti agita il vertice Schlein. Soccorso, torna la sede **Pd: minoranza si astiene su voto relazione Schlein in Direzione** La minoranza del Pd si è astenuta durante il voto sulla relazione di Elly Schlein in Direzione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Schlein Relazione Argomenti discussi: Carriere separate, tregua armata in attesa del voto; Pompeo, il Pd e la paura di chiamare le cose con il loro nome; Roma, parcheggio Capponi, c'è la tregua col Comune. Gli scavi saranno guidati dalla Soprintendenza. Tregua armata nel Pd: i riformisti si astengono sulla relazione di SchleinLa segretaria rivendica: Sì al pluralismo, ma la linea deve essere una. Dal viaggio mai fatto a Kyiv all'antisemitismo: pioggia di critiche dei riformisti, che in cambio dell'impegno a tornare a dis ... ilfoglio.it La tregua olimpica è mai servita a qualcosa?Storicamente, infatti, la tregua olimpica non ha mai posto fine a un conflitto armato, neppure temporaneamente. Non succedeva neanche per le Olimpiadi antiche, da cui quelle moderne – la cui prima ... ilpost.it ENTI PUBBLICI Le ultime da Palazzo Dogana: capo di Gabinetto, concorso per operai, elezioni, conti e tregua armata. #lattacco #provinciadifoggia #campolargo facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.