Tre coppie potranno viverci davvero per alcuni giorni | camera rosa nelle brughiere dello Yorkshire cena a lume di candela cavalcate come nel romanzo di Emily Brontë

Tre coppie potranno vivere un sogno di romanticismo in Yorkshire. Dal 27 febbraio al 4 marzo, avranno la possibilità di passare alcuni giorni nella camera rosa di Cathy Earnshaw, ricostruita in una dimora storica della contea. Potranno cenare a lume di candela e fare passeggiate a cavallo, come nei romanzi di Emily Brontë. Un’occasione unica per immergersi nella storia d’amore più famosa della letteratura.

P er chi sogna di vivere in una storia d’amore leggendaria, c’è un’occasione da non perdere. Dal 27 febbraio al 4 marzo, tre coppie avranno la possibilità di dormire nella camera di Cathy Earnshaw, ricreata all’interno di una dimora storica dello Yorkshire, la stessa contea selvaggia che ha ispirato Emily Brontë per il suo romanzo più celebre. L’occasione arriva in concomitanza con l’uscita del nuovo film Cime Tempestose diretto da Emerald Fennell, con Margot Robbie e Jacob Elordi, atteso nelle sale il 12 febbraio. E se l’attesa per la pellicola è già alta, lo Yorkshire si conferma meta del desiderio: secondo i dati di Airbnb, piattaforma che ospita l’esperienza, le ricerche per soggiorni nella zona sono aumentate del 24% nel periodo di San Valentino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

