Travolto e ucciso sul raccordo pensionato indagato per la morte di Moise Bama

La procura di Perugia ha iscritto un pensionato di 70 anni di Magione nel registro degli indagati per l’omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo è sospettato di aver investito e lasciato sul posto Moise Bama, il 47enne camerunense morto martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle. La ricostruzione dei fatti punta a chiarire se il pensionato abbia fermato o meno dopo l’incidente.

Omicidio stradale e omissione di soccorso. È la contestazione mossa dalla Procura di Perugia a carico di un pensionato di 70 anni di Magione in relazione all’investimento e alla morte di Moise Bama, il 47enne camerunense travolto martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle.L’uomo, che per ora.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La polizia ha identificato l’automobilista che martedì sera ha travolto e ucciso un uomo sul raccordo Perugia-Bettolle.

La città piange Moise Bama, morto in un incidente causato da un’auto pirata.

Investito e ucciso da pirata della strada: indagato un pensionatoE’ stato iscritto nel registro degli indagati il pensionato residente in Umbria che per gli inquirenti era al volante dell’auto che martedì sera sul raccordo Perugia Bettolle ha travolto e ucciso Mois ... umbria24.it

"Alla guida non c'ero io": si difende il proprietario dell'auto sequestrata. La procura ha individuato il veicolo che martedì ha travolto Moise Bama lungo il raccordo Perugia-Bettolle ma il titolare della vettura nega di essere stato al volante facebook