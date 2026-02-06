Travolto dai pannelli fotovoltaici morto lo chef Davide Di Corato

Questa mattina, uno chef di 45 anni, Davide Di Corato, è stato travolto dai pannelli fotovoltaici durante il lavoro in un'azienda di installazione energetica. Era intento a sistemare alcuni materiali quando un bancale di pannelli è caduto, schiacciandolo e provocandone la morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La tragedia ha lasciato sgomenti colleghi e amici, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiar

