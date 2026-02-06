Trattato per gli armamenti nucleari | Mosca pronta a una proroga ma Trump vuole rinegoziarlo anche con Pechino che declina l’invito

Mosca si prepara a prolungare il trattato sugli armamenti nucleari. Donald Trump invece spinge per rinegoziarlo anche con Pechino, che ha già declinato l’invito. Intanto, ad Abu Dhabi, Russia e Stati Uniti hanno deciso di riattivare i contatti militari interrotti nel 2021, pochi mesi prima dell’invasione in Ucraina. La ripresa delle comunicazioni tra le due potenze apre uno spiraglio in un clima internazionale già teso.

Ad Abu Dhabi, nei colloqui trilaterali appena conclusi con l’Ucraina al tavolo, Russia e Stati Uniti non si sono limitati a discutere del conflitto in corso dal 2022: le controparti hanno infatti deciso di riattivare i contatti militari tra le rispettive forze armate – rimasti congelati per quasi quattro anni e interrotti nel 2021, alla vigilia dell’inizio della guerra in Ucraina. La volontà di riaprire i canali di comunicazione riflette la consapevolezza che questi strumenti restano cruciali per la gestione del rischio e prevenzione di escalation in un momento di volatilità strategica. Il Comando europeo degli Stati Uniti ha reso noto che “mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, che può essere raggiunto solo attraverso la forza, e fornisce un mezzo per una maggiore trasparenza e una de-escalation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Ucraina spera ancora in qualche risultato dai negoziati di Abu Dhabi, anche se i russi non sembrano convinti.

Il 5 febbraio 2026, il Trattato New Start finirà ufficialmente.

