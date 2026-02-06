Tramvia ribaltamento dei cantieri su lungarno Percori-Giraldi

Da questa sera, venerdì 6 febbraio, i lavori per la tramvia si spostano su Lungarno Percorsi-Giraldi. I cantieri cambiano sede e proseguono lungo l’asse dei lungarni, con una nuova fase di lavori che interessa la zona. La circolazione potrebbe subire modifiche nelle prossime settimane.

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria verso Bagno a Ripoli e da questa sera, venerdì 6 febbraio, scatta una nuova fase della cantierizzazione lungo l’asse dei lungarni. A partire dalle 21 di venerdì 6 febbraio, i cantieri verranno “ribaltati” sul lato degli edifici nella.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tramvia, nuova fase dei lavori sui lungarni Pecori Giraldi-del Tempio-Colombo: ribaltamento dei cantieriA Firenze vanno avanti i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Dalle 21 di oggi, venerdì 6 febbraio, scatta la nuova fase della cantierizzazione sulla direttrice lungarno ... 055firenze.it

Tramvia di Firenze, a che punto è la linea Libertà-Bagno a RipoliTramvia di Firenze, è passato poco più di un anno dall’avvio dei cantieri della tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. I primi lavori iniziarono il 25 gennaio 2025 in viale Giovine Italia e due giorni ... nove.firenze.it

#tramviaFI Nell'ambito dei lavori per la tratta Libertà/Bagno a Ripoli domani, venerdì 6 febbraio, dalle 21 scatta la nuova fase della cantierizzazione sulla direttrice lungarno Pecori Giraldi (D1)-lungarno del Tempio (D2)-lungarno Colombo (D3). Si tratta del ri x.com

