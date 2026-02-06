Tram di Santa Viola | due settimane di respiro dopo i lavori di ristrutturazione

Dopo due settimane di lavori di ristrutturazione, il tram di Santa Viola torna in funzione. La città ha visto giorni di disagi con traffico rallentato e un bus rimasto bloccato in mezzo alla strada. Ora, il Comune di Bologna annuncia un nuovo piano per i cantieri, sperando di ridurre i disagi e permettere al tram di riprendere il servizio senza ulteriori intoppi.

**Tram di Santa Viola respira. Ma solo per due settimane.** Dopo un’intensa giornata di caos stradale, con traffico rallentato e un bus che si è bloccato in mezzo alla via, il Comune di Bologna annuncia un nuovo assetto per i cantieri del tram nel quartiere di Santa Viola. L’ingombro dei lavori, che fino a oggi ha causato gravi problematiche di circolazione, verrà ridotto in un primo tempo, con l’obiettivo di dare un po’ di sollievo ai residenti e ai pendenti. La soluzione temporanea, prevista per i successivi dieci giorni, vedrà il cantiere ristretto a due piccole aree dell’incrocio tra viale Pertini e Prati di Caprara.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tram, Santa Viola respira. Ma solo per due settimanePer il Comune il nuovo assetto dei cantieri ridurrà l’impatto sulla circolazione. Via Pertini e Prati di Caprara però torneranno nella morsa dei cantieri il 23 febbraio. msn.com

Tram, Santa Viola paralizzata. Si ferma un bus in mezzo alla strada. Code di auto infinite e traffico in tiltTra i lavori della linea rossa e quelli del Pontelungo il quadro è sempre più critico: Un inferno quotidiano. FdI: La Giunta dice che migliorerà, ma questo non giustifica i disagi. Attaccano Lega ... msn.com

Bus si guasta, in Santa Viola lunghe code nella zona del cantiere del tram x.com

Gli sbocchi sono sempre meno in quel punto di Santa Viola, che il cantiere ha spezzato in due. La strada tra Pontelungo e via Battidarno è ancora occupata dalle corsie chiuse per i lavori che, però, paiono terminati facebook