In centro a Roma si registrano disagi a causa di verifiche sulle alberature dopo la caduta di un pino. Il tratto tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia è chiuso al traffico e ai pedoni, con le linee bus deviate durante i lavori notturni sul Lungotevere Flaminio. Inoltre, tra il 9 e il 20 febbraio, alcune tratte della ferrovia Metromare saranno interrotte per lavori, mentre la circolazione ferroviaria regolare prosegue sulla tratta Magliana-Cristoforo Colombo. La città si muove tra deviazioni e lavori in corso,

Luceverde Roma Bentrovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio da 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare per quanto riguarda la tratta Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana detta su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2026 ore 20:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Il maltempo di questa notte ha causato disagi in tutta la città.

Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL.

Traffico Roma del 06-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatine d'appia traffico in coda anche lungo la ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità ritrovati dalle lezioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo code per ... romadailynews.it

#Roma #viabilità Guida alle Zone a traffico limitato del weekend x.com

Rallentamenti verso Latina e Roma per due incidenti e traffico intenso, complicato dalla pioggia intensa facebook