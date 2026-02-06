Traffico Roma del 06-02-2026 ore 16 | 30

Tra la capitale si registrano diversi disagi. La via Ardeatina ha un senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, mentre un tratto tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella è stato riaperto dopo uno smottamento. A Centocelle, lavori in corso in via delle Acacie creano rallentamenti, e in centro ci sono verifiche tecniche sulle alberature che hanno portato alla chiusura di via dei Fori Imperiali. Sul Lungotevere Flaminio, il traffico è bloccato di notte tra Piazza del Popolo

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Ardeatina per il transito avviene a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia riaperto lo ricordiamo sempre sulla via Ardeatina il tratto tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella in precedenza chiuso per uno smottamento proseguono a Centocelle lavori in via delle Acacie in prossimità dell'incrocio con via dei Castani possibili rallentamenti per il traffico di zona in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia di notturni sul Lungotevere Flaminio chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra Masolino da Panicale via Donatello in direzione di Piazzale delle Belle Arti dettagli altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2026 ore 16:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30 Roma oggi si presenta molto congestionata. Traffico Roma del 06-02-2026 ore 08:30 Il maltempo di questa notte ha causato disagi in tutta la città. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL. Traffico Roma del 06-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina circolo di nuovo regolare tra via di San Sebastiano ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso in queste ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Roma terza per sesso. Con ‘sto traffico. Immaginate senza. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.