Traffico Roma del 06-02-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma torna a scorrere in via Ardeatina dopo la chiusura di alcune settimane. La strada è stata riaperta oggi, tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella, e anche il percorso della linea bus 218 è stato ripristinato, con nove fermate riattivate. In via dei Fori Imperiali, invece, la strada resta chiusa al traffico e ai pedoni tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci. Nel frattempo, il dipartimento tutela ambiente continua le analisi sulle alberature: sono già state fatte oltre 50 prove

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina circolo di nuovo regolare tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la strada è stata riaperta oggi al transito ripristinato anche il percorso della linea bus 218 su via Ardeatina vengono riattivate 9 fermate della stessa linea Intanto in via dei Fori Imperiali prosegue la chiusura al traffico della strada con in più il divieto di transito per i pedoni tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci latas forza del dipartimento tutela ambiente prosegue le attività di analisi integrate sulle alberature sono state già effettuate oltre 50 prove di trazione poi sulla base delle prove delle analisi si procederà con un programma di interventi

