Traffico Lazio del 06-02-2026 ore 17 | 30

Traffico in tilt tra Roma e Orte, con treni rallentati tra Poggio Mirteto e Fara Sabina a causa di una frana vicino alla ferrovia. La situazione si riflette anche sulle strade, dove si registrano lunghe code sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare e a Roma sulla Colombo. Lavori in corso e condizioni meteo avverse complicano ulteriormente la viabilità in provincia di Frosinone e sulla strada che porta a Civitavecchia, con chiusure notturne previste fino a domani mattina.

Luceverde Lazio Bentrovati allerta meteo arancione per rischio idraulico su bacini costieri nord del territorio sulla linea Roma Orte e la circolazione ferroviaria permane rallentato tra Poggio Mirteto e Fara Sabina per una frana caduta in prossimità della sede ferroviaria intenso il traffico a Roma sulla carreggiata esterna del raccordo con code trapuntine da Appia trafficato anche Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e Viale Togliatti in direzione del raccordo anulare in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per metà marzo per lavori notturni sulla Roma Civitavecchia resterà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina è il tratto tra Cerveteri e santasevera in direzione Civitavecchia è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

Il traffico in zona Lazio si fa complicato a causa del maltempo.

