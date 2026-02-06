Tradito dal carico sospetto Prova a fuggire in bici con cento chili di rame

Un uomo di 45 anni di Varedo ha cercato di scappare in bici con oltre cento chili di rame nascosti nel bagagliaio. I carabinieri, insospettiti, lo hanno fermato e denunciato per ricettazione. La pedalata del 45enne è finita male, e ora dovrà rispondere di aver tentato di nascondere la merce rubata.

Una pedalata un po' troppo sospetta è costata cara a un 45enne di Varedo, denunciato dai carabinieri per ricettazione. I militari della stazione locale hanno notato un uomo in sella a una bicicletta che avanzava con un'andatura incerta. Zigzagava, arrancava, era in evidente difficoltà. Inevitabile la decisione di avvicinarsi per un controllo e per verificare se potesse avere bisogno. In realtà, è bastato poco per rendersi conto della situazione: i militari si sono presto accorti che l'uomo aveva sul portapacchi della bicicletta, o almeno aveva tentato di farlo, oltre 100 chili di cavi di rame. Un fardello che avrebbe messo in difficoltà anche un ciclista professionista che disputa il Giro d'Italia.

