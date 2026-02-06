Tra sport e economia il Paese scommette sui Giochi

Oggi sono iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina. La cerimonia di apertura ha attirato decine di migliaia di persone, mentre le prime competizioni sono già in corso. Il Paese guarda con attenzione a questa grande vetrina, sperando che porti benefici sia nello sport che nell’economia.

Sotto i buoni auspici dell’intero consorzio umano – o quasi – oggi hanno preso il via i Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina. La capitale economica d’Italia e la perla delle Alpi sono pronte a accogliere sia gli atleti che il loro pubblico con allestimenti prestigiosi e con un’ospitalità di alto livello. Comunque andrà la competizione sportiva, a motori spenti, per il Paese l’evento sarà stato comunque un successo, anche economico. Sempre che non faccia capolino qualche imprevisto a rovinar la festa. Pertanto non è fuori luogo fare fin d’ora gli opportuni scongiuri, se non si è già provveduto a svolgere tale rituale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Casirate d'Adda cambia rotta e si oppone all'idea di essere un paese dormitorio.

La fiaccola dei Giochi passa anche da Como, portando con sé l'energia di un evento che unisce sport, natura e un tocco di eleganza.

