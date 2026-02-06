Tra jazz contemporaneo e brani minimalisti arrivano in tour gli Emem

Questa sera il Conservatorio Maderna-Lettimi ospita gli Emem, la band di jazz contemporaneo e musica minimalista. Sul palco salgono Simone Graziano al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. La serata promette un mix di suoni ricercati e atmosfere intense, con un pubblico pronto a lasciarsi coinvolgere dalla musica dal vivo.

Giovedì 19 marzo, al Conservatorio Maderna-Lettimi salgono sul palco gli Emem, band composta da Simone Graziano al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.Il trio porta avanti una ricerca sperimentale fatta di innumerevoli riferimenti, dal free jazz al.

