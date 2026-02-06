Dopo le tensioni tra Conte e Lang, ora si guarda avanti. Con il mercato chiuso, il Napoli si prepara a fare i conti con i retroscena degli acquisti e delle trattative degli ultimi mesi. I tifosi vogliono sapere cosa è successo dietro le quinte e quali sono le prossime mosse della squadra.

Terminata anche questa sessione di mercato, è tempo di conoscere tutti i retroscena riguardanti gli affari del Napoli. A parlarne ci ha pensato Fabrizio Romano che, in un video su YouTube ha fatto il punto su tutti i nomi accostati alla società partenopea. Napoli, ecco i retroscena di mercato. Spiega Romano: Il Napoli ha sempre avuto un pallino per Ademola Lookman. Il Napoli sarebbe stato pronto a provarci per l’estate, ma come detto non sarà possibile perché è passato l’Atletico Madrid e quel regolamento per quanto riguarda il mercato del Napoli nel renderlo obbligatoriamente equilibrato tra entrate e uscite certamente insomma non ha aiutato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Conte e Lang episodi abbastanza tesi, con Conte bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono (Fabrizio Romano)

Approfondimenti su Conte Lang

Noa Lang torna a criticare Antonio Conte, questa volta parlando chiaro ai microfoni di ESPN.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conte Lang

Argomenti discussi: Conte, che schiaffo da Lang! Un giorno saprete tutto. A Napoli 9 persone su 10…; Noa Lang contro Conte: Lasciamo perdere, non sono stato trattato in modo equo: un giorno si saprà la verità; Lang si scaglia contro Conte dopo il suo addio al Napoli, è un attacco durissimo: Un giorno si saprà tutto; Napoli, Lang al veleno su Conte: Non ero trattato onestamente, un giorno si saprà tutto.

Lang-Napoli, Romano: Alta tensione con Conte già a novembre! Vi dico tuttoTra Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato. Lo ha detto Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube. Quando ricorderete quel ... tuttonapoli.net

Lang si scaglia contro Conte dopo il suo addio al Napoli, è un attacco durissimo: Un giorno si saprà tuttoAttacco durissimo di Noa Lang nei confronti di Antonio Conte dopo il suo addio al Napoli: Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse ... fanpage.it

Celtic, Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katti. (Fabrizio Romano) x.com

TIM. . Un Q&A imperdibile, in compagnia di Fabrizio Romano. HERE WE GO! #LaForzaDelleConnessioni facebook