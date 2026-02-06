Tra Conte e Lang episodi abbastanza tesi con Conte bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono Fabrizio Romano

Dopo le tensioni tra Conte e Lang, ora si guarda avanti. Con il mercato chiuso, il Napoli si prepara a fare i conti con i retroscena degli acquisti e delle trattative degli ultimi mesi. I tifosi vogliono sapere cosa è successo dietro le quinte e quali sono le prossime mosse della squadra.

Terminata anche questa sessione di mercato, è tempo di conoscere tutti i retroscena riguardanti gli affari del Napoli. A parlarne ci ha pensato Fabrizio Romano che, in un video su YouTube ha fatto il punto su tutti i nomi accostati alla società partenopea. Napoli, ecco i retroscena di mercato. Spiega Romano: Il Napoli ha sempre avuto un pallino per Ademola Lookman. Il Napoli sarebbe stato pronto a provarci per l’estate, ma come detto non sarà possibile perché è passato l’Atletico Madrid e quel regolamento per quanto riguarda il mercato del Napoli nel renderlo obbligatoriamente equilibrato tra entrate e uscite certamente insomma non ha aiutato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang sul rapporto con Conte: «Bisogna seguire le regole del mister ed andare avanti, ora sono contento»

Lang attacca Conte: “Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse, un giorno si saprà tutto”

Noa Lang torna a criticare Antonio Conte, questa volta parlando chiaro ai microfoni di ESPN.

