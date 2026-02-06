Totti e la ricerca della felicità che potrebbe ricondurlo a casa alla sua Roma
Totti sarebbe pronto a tornare nella sua Roma, dove potrebbe trovare la felicità che cerca da tempo. Dopo sette anni lontano, l’ex calciatore avrebbe deciso di riconsiderare il suo legame con la città e con i vecchi amici. Si parla di un possibile ritorno che potrebbe cambiare molto nella sua vita personale e professionale, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Quello che è certo è che, in momenti difficili, gli amici si sono sempre fatti avanti, e questa volta potrebbe essere la volta buona per rivederlo nella sua città natale.
Lo storico capitano non è mai stato così vicino a ritrovare la sua ex squadra a cui serve un grande nome che attragga anche gli sponsor e un totem in cui la piazza si riconosca “Mi auguro Totti non ritorni a giocare, sarebbe triste”. Parla lo scrittore Bonvissuto Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Soprattutto, quando il bisogno è reciproco. Da quando si sono lasciati, ormai sette anni fa, Francesco Totti e la Roma non sono mai stati così vicini dal rimettersi insieme. Di questi tempi complicati, scanditi da separazioni e disorientamenti, è già una bella iniezione di ottimismo. Nel 2019, l’ex capitano – che due anni prima aveva appeso gli scarpini al chiodo avventurandosi in una faticosa carriera da dirigente – se ne andò sbattendo la porta: “Mi hanno fatto fuori da tutto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
