La scena di Tosca si chiude a Civitanova, con il pubblico in fermento dopo l’ultima rappresentazione. La produzione, ricca di momenti intensi, ha portato in scena amore, passione e guerra, lasciando il pubblico senza fiato. La regia e i cantanti hanno portato sul palco un grande classico di Puccini, che continua a emozionare anche dopo decenni.

Tosca è una delle opere più amate. Parliamo di un grande compositore come Puccini che firma un capolavoro con una bella storia ricca di musica, azione, dramma. C’è tutto, amore, passione e un po’ di guerra". È quanto dice il tenore andaluso David Banos tra i protagonisti – domani alle 21 al Rossini – di Tosca, titolo che chiude la settima edizione di Civitanova all’Opera. La regia è di Marco Di Stefano, cugino del grande tenore Giuseppe Di Stefano, e di Tanya Khabarova; le scene sono di Sauro Maurizi che curerà anche i costumi insieme con Francesca Burattini. Sul podio il Maestro Alfredo Sorichetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tosca chiude Civitanova all’Opera: "In scena amore, passione e guerra"

