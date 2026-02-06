Torpignattara accoltellata e pestata dal compagno | è grave Trovati vestiti sporchi di sangue
Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata e pestata dal suo compagno a Torpignattara. I vicini, attirati dalle sue urla di aiuto, hanno chiamato i soccorsi e trovato i vestiti della donna sporchi di sangue. La donna ora si trova in ospedale in condizioni serie. La polizia sta indagando sull'accaduto.
“Aiuto, aiutatemi”. Sono state le urla di una donna, romana di 50 anni, ad attirare l'attenzione dei vicini di casa. Lei, sanguinante, è riuscita con le sue grida a salvarsi, perché in pochi istanti è partita la macchina della sicurezza. La donna era appena accoltellata e pestata a sangue dal.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Torpignattara Accoltellata
Paura a Roma, donna accoltellata in autostrada dal compagno. È grave, trasportata in ospedale in codice rosso
Accoltellata dal compagno sull’Asse Mediano: grave una giovane donna nel Napoletano
Una donna di 30 anni è stata ferita durante una lite con il suo compagno sull’Asse Mediano, a Giugliano in Campania.
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.