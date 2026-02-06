Torpignattara accoltellata e pestata dal compagno | è grave Trovati vestiti sporchi di sangue

Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata e pestata dal suo compagno a Torpignattara. I vicini, attirati dalle sue urla di aiuto, hanno chiamato i soccorsi e trovato i vestiti della donna sporchi di sangue. La donna ora si trova in ospedale in condizioni serie. La polizia sta indagando sull'accaduto.

