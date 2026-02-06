Torino ufficiale la risoluzione di Perr Schuurs | addio immediato

Il Torino ha annunciato ufficialmente la fine della collaborazione con Perr Schuurs. Il difensore olandese lascia il club in modo consensuale, interrompendo subito il suo contratto. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del club.

Si chiude nel modo più amaro l’avventura di Perr Schuurs in maglia granata. Il Torino Football Club ha ufficializzato, tramite una nota stampa, la risoluzione consensuale del contratto che legava il difensore olandese alla società di via Viotti. Una decisione che mette fine a un calvario fisico durato oltre due anni. Il centrale classe ’99, sbarcato a Torino nell’estate del 2022 con l’eredità pesante di Bremer, aveva impressionato fin dalle prime uscite per leadership e qualità tecnica. La sua parabola sotto la Mole si è però interrotta bruscamente nell’ottobre 2023 durante la sfida di campionato contro l’Inter: la diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ha segnato l’inizio di un tunnel senza fine.🔗 Leggi su Como1907news.com

