Tonali-Juve annuncio di questi minuti | sognano i tifosi bianconeri

La Juventus fa sul serio per Sandro Tonali. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta concreta per il centrocampista del Milan, che è da tempo nel mirino dei bianconeri. I tifosi della Juventus sperano in un colpo di mercato, mentre il club lavora per convincere il Milan a cedere il giocatore. La trattativa è calda e i prossimi giorni saranno decisivi.

Importantissimo annuncio su Sandro Tonali che rimane l’oggetto dei desideri della Juventus per l’estate: tutti i dettagli. Anche l’Arsenal ha provato in extremis a portarlo a Londra nella sessione di calciomercato invernale, ma alla fine Sandro Tonali è rimasto al Newcastle. La sua permanenza nei ‘Magpies’, però, potrebbe avere i giorni contati visto che la Juventus continua a spingere per prenderlo in estate. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza. Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tonali è legato al Newcastle da un contratto fino al 30 giugno 2029 (con opzione di rinnovo fino al 2030) e ha una valutazione di 70-80 milioni di euro, cifra che non spaventa la Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Recenti aggiornamenti su Sandro Tonali stanno alimentando le speranze dei tifosi della Juventus.

La Juventus tiene d’occhio Tonali e, dopo aver sondato il mercato a gennaio, non ha mai nascosto il suo interesse.

Argomenti discussi: Juve, il Newcastle non è più sicuro di trattenerlo: tutti i margini per il colpo Tonali; Juve, la speranza su Tonali è la regola del tre: i dati dell'azzurro; Sandro Tonali al centro del mercato anche l'ultimo giorno, l'Arsenal in difficoltà e la Juve misura i suoi limiti; Tonali-Juve, pista aperta per l'estate: se i Magpies restano fuori dalle coppe...

